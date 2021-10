Coronavirus, 1.612 contagiati e 37 morti. Il tasso di positività sale all’1,3% (+0,3% rispetto a ieri)

Il bollettino del 4 ottobre

I dati di oggi 4 ottobre 2021

Oggi 4 ottobre 2021 sono 1.612 i nuovi casi di Coronavirus contro i 2.968 di ieri e i 3.312 del giorno prima. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia è di 4.683.646. Nelle ultime 24 ore sono 37 le vittime contro le 33 di ieri e le 25 del giorno prima, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il totale dei deceduti è di 131.068. Le persone attualmente positive sono 92.096 (ieri 92.967).

La situazione negli ospedali

I ricoverati negli ospedali italiani oggi sono 3.032 (ieri 2.991, +41) mentre in terapia intensiva si registrano 437 pazienti (ieri 431, +6). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 22, ieri 21, il giorno prima 27. In isolamento domiciliare si trovano 88.627 persone (ieri 89.545) mentre sono aumentati di 2.446 unità i dimessi e i guariti nelle ultime 24 ore (ieri erano +2.716).

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati nell’ultima giornata sono stati 122.214 contro i 285.960 di ieri. Il totale dei test finora eseguiti è di 93.523.181. Il tasso di positività è dell’1,3 per cento contro l’1 per cento di ieri (+0,3).

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

