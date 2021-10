Coronavirus, 2.968 contagiati e 33 morti in 24 ore. Il tasso di positività è all’1% (+0,1% rispetto a ieri)

Diminuiscono i ricoveri in area non critica (-66) e nelle terapie intensive (-1). Aumentano i pazienti in isolamento domiciliare

Il bollettino del 3 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 2.968 nuovi casi di Coronavirus (ieri 3.312) e 33 morti (ieri 25) secondo i dati di oggi, 3 ottobre, segnalati nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero totale dei casi registrati in Italia da inizio pandemia raggiunge quota 4.682.034, mentre il numero totale delle decessi per Covid è pari a 131.031.

La situazione negli ospedali

Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 92.967 persone (ieri 92.749). Di questi, 2.991 sono ricoverati nei reparti in area non critica (ieri erano 3.057) mentre a fronte di 21 nuovi ingressi giornalieri (ieri 27) il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è di 431 unità (ieri 432). I positivi al virus che si trovano in isolamento domiciliare sono 89.545 (ieri 89.260), mentre il persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.716, per un totale di 4.458.036 guariti/dimessi da inizio pandemia.

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività sale dallo 0,9% di ieri all’1,0% odierno. I dati di oggi arrivano a fronte di 285.960 test elaborati nelle ultime 24 ore. Un numero in flessione rispetto a ieri, quando i test analizzati erano stati 293.469.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

