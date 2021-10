Indagato l’avvocato Di Donna, vicino a Giuseppe Conte: nel mirino gli appalti anche per l’emergenza Covid

Da questa mattina, 5 ottobre, a Roma sono in corso alcune perquisizioni su disposizione della Procura per quanto riguarda l’indagine sull’avvocato Luca Di Donna e almeno altre tre persone. I reati contestati vanno dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenze illecite, ad episodi di influenze illecite per ottenere l’assegnazione di appalti e forniture presso la struttura commissariale per l’emergenza Covid, Mise e Invitalia. Nel corso della mattinata, è stata perquisita proprio l’abitazione di Di Donna, legale e collega di studio dell’ex primo ministro Giuseppe Conte. Secondo l’accusa, l’avvocato avrebbe speso il nome di importanti pubblici ufficiali per cercare di ottenere appalti.

