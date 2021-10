Merkel: «Abbiamo bisogno di un’Italia forte: Draghi ha fatto passi importanti» – Il video

«Penso che serva un’Italia economicamente forte e che il presidente Mario Draghi abbia compiuto passi importanti per raggiungere questo obiettivo». A dirlo è Angela Merkel al termine della riunione informale del Consiglio europeo e del vertice Ue-Balcani occidentali a Brdo, in Slovenia, alla vigilia della sua ultima visita in Italia in qualità di cancelliera tedesca. Domani, 7 ottobre, Merkel sarà infatti a Roma e incontrerà prima Papa Francesco e poi sarà ospite di Draghi a Palazzo Chigi. Merkel ha sottolineato come il premier italiano, nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di presidente della Bce, «ha compiuto passi importanti per salvare l’Euro». Ma «ora (Draghi) ha un ruolo completamente diverso», essendo a capo di un governo «molto inclusivo», ha osservato la cancelliera tedesca. Parole che alla vigilia della visita a Roma di Merkel rafforzano ancor di più l’idea che l’incontro di domani a Palazzo Chigi non sarà solo occasione di commiato politico, ma rappresenterà simbolicamente il passaggio di consegne della leadership dell’Unione Europea.

Foto in copertina: EPA/IGOR KUPLJENIK

Leggi anche: