Coronavirus, 2.938 contagi in un giorno: il tasso di positività cala all’1%. Sono 41 i decessi

Ancora 24 nuovi ingressi in terapia intensiva. I guariti nelle ultime 24 ore sono in tutto 3.966

Il bollettino del 7 ottobre 2021

Sono 41 le nuove vittime legate al Coronavirus segnalate oggi in Italia. Ieri, 6 ottobre, i morti erano stati 39. Il totale dei decessi registrati fin dall’inizio del monitoraggio sale a 131.198. Secondo quanto riportato nel quotidiano bollettino della Protezione civile e del Ministero dell’Interno, i nuovi positivi sono oggi 2.938. Ieri ne erano stati tracciati 3.235. Le persone attualmente positive sono 87.173 (ieri 88.247).

La situazione negli ospedali

Le persone che sono state portate in terapia intensiva nelle ultime 24 ore sono 24 (anche ieri 24). In tutto, nei reparti di rianimazione sono ricoverati 403 pazienti (ieri 415, -12), mentre in quelli ordinari risultano esserci 2.824 posti letto occupati (ieri 2.872, -48). I nuovi guariti sono invece 3.966 (ieri si era registrato un +5.245).

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 297.356 (ieri 301.773). Il tasso di positività odierno è quindi del 1% ( -0,1% rispetto a ieri, che era all’1,1%). I test effettuati dall’inizio del monitoraggio sono 94.444.592.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

