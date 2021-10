Coronavirus, 30 morti e 3.023 casi. In calo i ricoveri in terapia intensiva e reparti Covid

Il bollettino dell’8 ottobre 2021

Il bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute sui dati Covid in Italia registra per le ultime 24 ore 30 nuove vittime legate al virus. Un dato in calo rispetto a quello riportato nel monitoraggio di ieri, quando i nuovi decessi erano stati 41. Il totale dei morti segnalati da inizio emergenza sale così a 131.228. Sul fronte dei nuovi positivi il bollettino registra 3.023 contagi in 24 ore (ieri erano stati 2.938, due giorni fa 3.235). Sale il dato degli attualmente positivi: 85.296 contro gli 87.173 di ieri.

La situazione negli ospedali

La pressione sanitaria nelle terapie intensive continua a scendere con 17 nuovi ingressi (ieri 24). Le persone ricoverate in area critica in totale sono 383, – 20 unità in meno rispetto al dato riportato ieri (403). Anche per i ricoveri ordinari la curva subisce una diminuzione: 2.742 le persone ospedalizzate in area medica nell’ultima giornata contro le 2.824 di ieri. La popolazione in isolamento domiciliare salgono a 82.801.

Tamponi e tasso di positività

I dati sui nuovi positivi arrivano alla luce di 271.566 nuovi tamponi effettuati. L’attività di tracciamento dell’ultima giornata è in calo rispetto a quella registrata ieri quando i test elaborati erano stati 297.356. Il tasso di positività sale a 1,1% : +0,1% rispetto a ieri quando era all’1%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

