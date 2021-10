Coronavirus, 2.494 casi e 49 morti. Cala l’indice di positività allo 0,8%

Il bollettino del 12 ottobre 2021

Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla situazione Covid in Italia registra nelle ultime 24 ore 49 nuovi decessi. Il dato è in aumento rispetto al monitoraggio di ieri, quando le vittime erano state 34. Il totale di morti calcolato da inizio pandemia è arrivato a quota 131.384. Sul fronte dei nuovi contagi, oggi 12 ottobre, si segnalano 2.494 positivi in 24 ore contro i 1.516 di ieri, 2.278 di due giorni fa. Gli attualmente positivi invece scendono a quota 82.546 (ieri 84.106).

La situazione negli ospedali italiani

Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 21, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 18, (13 due giorni fa). Il totale dei pazienti ricoverati in rianimazione cala invece a 370 (ieri 374). Per i reparti di area non critica la curva dei ricoveri scende registrando 2.665 persone ospedalizzate contro i 2.688 posti letti occupati di ieri. Sono invece 79.511 i pazienti positivi al virus che si trovano in isolamento domiciliare (ieri 81.793).

Tamponi e tasso di positività

Per quanto riguarda l’attività di tracciamento dei casi, oggi 12 ottobre, si registrano 315.285 nuovi tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Un dato in crescita rispetto ai 114.776 test molecolari e antigenici rapidi elaborati nella giornata di ieri. Il tasso di positività giornaliero si registra allo 0,8%, in calo dello 0,5% rispetto a ieri, quando si era attestato all’1,3%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

