Afghanistan, ancora attacco kamikaze in una moschea: almeno 50 morti e 140 feriti

L’esplosione avvenuta in una moschea di Kunduz, in Afghanistan, è stata opera di un kamikaze. Sono morte almeno 50 persone, mentre 140 sono rimaste ferite. Un bilancio destinato ad aggravarsi secondo fonti ospedaliere, in quello che sembra l’ultimo attentato suicida per mano dei terroristi dell’Isis. Solo cinque giorni fa erano morte altre 12 persone in un attentato nella moschea Eid Gah a Kabul, poco distante dal palazzo presidenziale. L’attacco voleva colpire il portavoce dei talebani, Zabihulla Mujaid, che in quel momento era nella moschea per il funerali di sua madre. In quell’occasione, i talebani avevano reagito immediatamente, con un blitz notturno contro un presunto covo dell’Isis Khorasan a Kabul.

