Il bambino rapito a Padova è stato ritrovato con il padre in Romania

La polizia rumena ha ritrovato il bimbo di 5 anni rapito a Padova dal padre. Bogdan Hristache martedì scorso l’aveva strappato dalle braccia della madre tra via del Plebiscito e Vigodarziere e poi era fuggito insieme a tre complici a bordo di un furgone Mercedes Vito. Secondo le prime informazioni, l’uomo e il figlio sarebbero stati rintracciati dalla polizia romena a bordo di un treno al confine tra Romania e Ungheria. I carabinieri erano sulle tracce dei sequestratori: ieri a Limena (Padova) i militari dell’Arma avevano recuperato il furgone usato per il sequestro. Il rapimento era scattato martedì mattina poco dopo le 8.

Martedì scorso la madre Alexandra era uscita con il bimbo per portarlo all’asilo a Mortise. Sotto casa, in via Salandra, dal furgone Mercedes Vito nero targato B79CAR erano tre uomini, uno era restato al volante: due avevano scaraventato a terra la mamma e le avevano rubato il telefonino, un terzo, il papà, aveva preso il piccolo e lo aveva portato a bordo del Vito. Poi i quattro erano fuggiti a tutta velocità. La giovane tre anni fa aveva ottenuto l’affido esclusivo del bambino dopo che l’uomo aveva dato segnali di squilibrio. Bogdan Hristache, l’uomo accusato del rapimento viene da una famiglia rumena un tempo nomade, ha sei figli, con quattro compagne diverse, l’ultimo nato neppure un mese fa. A Bucarest è proprietario di un’azienda che produce grosse lastre di porcellana. Nel settembre 2012 Bogdan era finito in carcere perché a 22 anni insieme al padre aveva dato fuoco a un’automobile e ferito un uomo a coltellate.

