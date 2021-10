No Green pass, Castellino dal palco: «Assediamo la Cgil!», l’annuncio davanti ai poliziotti in piazza – Il video

Cosa non ha funzionato in questa piazza? Chi ha sbagliato? Queste le domande che pone Nicola Porro, in apertura della nuova puntata di Quarta Repubblica, nel mostrare un documento inedito. Si tratta di un video che contiene le dichiarazioni del leader di Forza nuova, pronunciate dal palco della manifestazione no vax e no Green pass di piazza del Popolo a Roma. Giuliano Castellino aveva dunque annunciato un’ora e un quarto prima dal palco della piazza l’assedio alla sede della Cgil poi andato in scena di lì a poco. «Si parte tutti verso la Cgil», aveva urlato dal palco incitando la folla. Ecco le parole di Castellino:

«Sapete chi ha permesso che il Green pass diventasse legge e il fatto che milioni di nostri connazionali sono sotto ricatto e a rischio disoccupazione? Hanno dei nomi precisi: CGil, Cisl e Uil. Sapete cosa fanno i cittadini liberi ? Vanno ad assediare la Cgil. Noi oggi partiamo e andiamo ad assediare la Cgil. Se Landini rivuole la sua sede viene a Roma e proclama lo stato di sciopero generale contro il Green pass. Si parte verso la Cgil. Andiamoci a prendere tutto quello che è nostro»



Video in evidenza: Rete 4, Mediaset

Leggi anche: