Chi è veramente Rainer Winklarson e perché non è l’attentatore armato di arco e freccia di Kongsberg

Ecco come uno youtuber tedesco è stato accostato all’attentato in Norvegia, sui social network e da diverse testate (anche italiane)

Sui social sono circolati alcuni nomi associati all’attentatore armato di arco e freccia a Kongsberg (Norvegia), uno di questi quello di un tale “Rainer Winklarson”, accostato ad alcuni scatti fotografici che lo vedevano esercitarsi all’interno del cortile della sua abitazione. Diverse testate giornalistiche, anche italiane come Libero, avevano diffuso le foto senza rendersi conto che l’uomo ritratto è uno youtuber tedesco che la sera stessa stava trasmettendo in diretta streaming dalla sua abitazione.

Per chi ha fretta

Il nome diffuso online è quello del tedesco Rainer Winkler, in arte “Drachen Lord“, il suo cognome è stato modificato in “Winklarson” per farlo apparire norvegese.

Le foto diffuse sono sempre quelle di Rainer Winkler.

Analisi

Ad alimentare la diffusione delle foto e del nome “Rainer Winklarson” è stato l’account Terror Alarm (@terror_alarm) attraverso un tweet delle ore 21:40 del 13 ottobre: «Terror Update: The suspect identified as white Norwegian Christian “Rainer Winklarson”».

Alcune testate giornalistiche avevano preso per buoni gli scatti diffusi suoi social.

Come precedentemente riportato nel “Per chi ha fretta“, l’uomo ritratto nelle foto è lo youtuber tedesco Rainer Winkler, in arte “Drachen Lord” (è anche autore di un libro). Ad esempio, la foto pubblicata dall’account Twitter Terror Alarm è presente nell’header del sito Drachenchronik.com:

Rainer Winkler non poteva essere in alcun modo in Norvegia la sera del 13 ottobre 2021, visto che si trovava in diretta streaming sul proprio canale mentre giocava a Metroid Dread.

Foto di copertina da un post Instagram di Rainer Winkler (@drachenlord_official).

