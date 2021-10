Cosa sappiamo dell’attentatore che ha ucciso 5 persone con arco e frecce in Norvegia

Durante la sera del 13 ottobre 2021, intorno alle ore 18:13, un uomo si è presentato armato di arco e frecce presso un negozio di alimentari di Konsberg, in Norvegia. Avrebbe ferito due persone e ucciso almeno 5 tra i 50 e i 70 anni di età, ma non si conosce il numero preciso dato che la Polizia non ha tutt’ora diramato il conteggio esatto delle vittime. L’uomo è stato arrestato intorno alle ore 18:47 e portato dagli agenti presso il centro detentivo di Drammen. Non si conosce la reale identità dell’attentatore. Sui social sono circolati diversi nomi, come quello di un tale Rainer Winklarson, non confermato dalle autorità. La Polizia, al fine di contrastare la diffusione di notizie infondate, ha rilasciato alcune informazioni sull’uomo senza però rivelarne il nome: si tratterebbe di un danese di 37 anni e residente in Norvegia da diversi anni.

Precedenti per furto e droga

Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, l’attentatore risulta essere stato più volte condannato per furto con scasso e per droga. Nel 2020 aveva ricevuto un’ordinanza restrittiva, della durata di sei mesi, dopo aver minacciato di morte un familiare stretto. Il capo della Polizia Ole Bredrup Sæverud, durante la conferenza stampa di questa mattina alle ore 10, ha dichiarato che l’uomo era noto alla polizia in quanto sospettato di essersi convertito all’Islam e successivamente radicalizzato, senza però riscontrare segnalazioni nel corso del 2021 su sue attività illecite o sospette. La polizia non esclude che l’uomo fosse incapace di intendere e di volere, pertanto valuteranno una perizia psichiatrica per una valutazione preliminare.

Movente poco chiaro

Non è ancora noto il movente, pertanto le autorità norvegesi non escludono ne confermano che l’opera dell’attentatore sia legata all’estremismo islamico. Al momento risulta che l’arrestato si stia dimostrando collaborativo con la Polizia, come dichiarato dall’avvocato difensore Fredrik Neumann alla rete televisiva norvegese NRK. L’uomo non avrebbe usato soltanto arco e frecce, ma a fine delle indagini la Polizia – secondo quanto dichiarato all’agenzia norvegese NTB – non verrà reso pubblico l’elenco delle armi utilizzate durante l’attentato.

Foto di copertina: la conferenza stampa della Polizia.

Leggi anche: