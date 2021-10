I portuali di Trieste dettano le condizioni: «Niente blocco se il governo posticipa l’obbligo di Green pass»

«Siamo determinati sulle nostre posizioni, ma siamo sempre disponibili a discutere con chiunque». L’apertura, da Trieste, arriva da Alessandro Volk, componente del direttivo del Coordinamento lavoratori portuali Trieste, alla vigilia dello sciopero in porto. Se il Governo dovesse posticipare l’entrata in vigore dell’obbligo del Green pass, «nel caso prenderemmo nota e ci adegueremmo, non avrebbe senso domani bloccare il porto. Se per esempio il Governo proponesse una proroga al 30 ottobre sarebbe una mossa intelligente da parte dell’esecutivo per prendere un po’ di tempo e trovare poi una soluzione», dice Volk.

Sul rifiuto di annullare la mobilitazione a fronte della disponibilità delle aziende di farsi carico del costo del tampone, Volk spiega: «Perché solo ai lavoratori portuali? Gli altri lavoratori valgono di meno? In ogni caso verrebbe pagato solo da alcune aziende, altre non pagherebbero. Quindi è una situazione fuori da qualsiasi norma. Si crea discriminazione nella discriminazione: tutti i lavoratori devono avere lo stesso tipo di trattamento». Per questo «la cosa più semplice e intelligente è ritirare questo decreto». I lavoratori di dicono invece pronti a discutere di fronte all’ipotesi di tamponi gratuiti a tutti i lavoratori da parte del governo.

Il Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste ha aderito allo sciopero indetto dal 15 al 20 ottobre dei sindacati Fisi e Confsafi. Un’astensione dal lavoro che, secondo il Clpt, non rientrerebbe tra gli scioperi dichiarati illegittimi dalla Commissione di garanzia sullo sciopero. «L’eventuale violazione della legge per l’osservazione dei servizi pubblici essenziali riguarda alcuni settori ma non quello dei portuali e non tutti dell’industria», dice Volk, che spiega di aver «aderito anche allo sciopero di Al Cobas».

In copertina ANSA/ BENEDETTA MORO | Camion all’esterno del porto di Trieste, 13 ottobre 2021.

