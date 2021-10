Trieste, comincia il presidio dei portuali. Il porto resta aperto ma arrivano i No Green pass – Il video

Trieste – Le macchine entrano. I tir pure. Il presidio indetto dal Coordinamento dei lavoratori del porto (Cltp) inizia rispettando le dichiarazioni della sera prima. Qualche decina di portuale, meno dei 300 che fanno parte di questa sigla, troupe di giornalisti e i primi attivisti No Green pass che sono arrivati per dare sostegno alla protesta. «Guarda, c’è già la televisione, così possono dire che c’erano quattro gatti», scherza uno di loro a pochi metri dal Varco 4 del Molo 7 di Trieste, dove è stata organizzata la manifestazione. «Chi vuole lavorare, può entrare. Noi non fermiamo nessuno». Hanno la faccia stanca i leader dei portuali ma il problema per la logistica del porto non sono loro. «Qua stanno continuando ad arrivare persone. Il problema non sono i portuali, è quando inizieranno ad arrivare tutte le persone per la manifestazione. Qui la gente entra ma non sa quando riuscirà ad uscire».

Trieste sta ancora dormendo. Fuori dagli hotel e dagli ostelli si inizia a vedere qualche gruppo di attivisti che fanno colazione. Quelli presenti al porto alle 6 di mattina sono pochi, troppo pochi per far preoccupare la direzione del porto. Il timore però è che nelle prossime ore continuino a crescere. Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità portuale del Mare Adriatico: «Sono attese 50 mila persone, vedremo se sarà così». Due giorni fa Stefano Puzzer, leader del Cltp, era più cauto: «Alla manifestazione ci aspettiamo 30 mila persone». Intanto il Viminale ha schierato 230 uomini e donne delle forze dell’ordine in tutta la città. La preoccupazione è a Trieste si replichino le stesse scene che si sono viste a Roma la settimana scorsa. Ogni tanto entra nel porto qualcuno del Cltp. «Ehi tu, dove vai?». «Lascia stare, su».

OPEN | Il presidio dei portuali di Trieste

