Nuovo attacco hacker alla Cgil. Il sindacato: «Operazione molto strutturata»

Mentre era in corso la manifestazione “Mai più fascismi” in piazza San Giovanni a Roma, i siti della Cgil hanno subito un nuovo attacco informatico. A farlo sapere è lo stesso sindacato parlando di «un’operazione molto strutturata, proveniente da diverse fonti, che ha colpito tutto il sistema della comunicazione della Cgil, in particolare Collettiva.it. Di conseguenza sono stati chiusi tutti gli accessi ed è stato messo in protezione il sistema». Oggi in piazza San Giovanni è andata in scena la manifestazione in risposta all’assalto avvenuto pochi giorni fa alla sede del sindacato da parte di un gruppo guidato dal movimento di estrema destra Forza Nuova. Cinque giorni fa i siti della Cgil erano stati colpiti da un primo attacco hacker: «Un’azione», avevano spiegato dal sindacato, «attualmente senza volto ma di cui è ben intuibile la matrice».

