Cgil, decine di migliaia di persone in piazza a Roma: «L’unica risposta possibile a violenze e fascismo» – Il video

«Non è una piazza di parte. Questa è una manifestazione che difende i diritti di tutti». Parola del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla manifestazione nazionale organizzata da Cgil, Cisl e Uil a Roma. In piazza al grido di «Mai più fascismi: per il lavoro, la partecipazione, la democrazia», dopo l’assalto di sabato scorso alla sede della Cgil considerato un attacco a tutto il sindacato confederale, al mondo del lavoro e alla democrazia. Le stime parlano di 10mila manifestanti in corteo – l’appuntamento per i pullman e i treni da tutta Italia era stamattina all’Esquilino – e 50mila in piazza San Giovanni.

Una piazza colorata e piena di persone. Una risposta alla violenza ma anche alle accuse di essere divisivi. «Se la democrazia è divisiva…», chiosa una manifestante. Dietro al palco non mancano i vip: Enrico Letta, il candidato dem al Campidoglio Roberto Gualtieri, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il leader grillino Giuseppe Conte. Tutti alle prese col silenzio elettorale. Ma anche don Luigi Ciotti e i ministri Andrea Orlando e Roberto Speranza, Susanna Camusso e Pier Luigi Bersani. Dal palco gli interventi del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, di una lavoratrice della sanità delegata Cgil, del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, di una lavoratrice del commercio delegata Cisl, del segretario generale della Ces Luca Visentini. Concluderà Landini intorno alle 16.

