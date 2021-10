Manifestazione dei sindacati a Roma, Di Maio: «Mi dispiace per la destra che si è persa questa piazza» – Il video

«La piazza di oggi è una grande risposta di popolo, e sottolinea l’importanza dei nostri valori costituzionali». In piazza San Giovanni a Roma, alla manifestazione dei sindacati dopo l’assalto di sabato scorso alla sede della Cgil, c’è anche il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. «Valori che permettono a tutti di concorrere pacificamente alla vita pubblica e di esprimere la propria idea. Ma non con la violenza. Sulla base di quei valori dobbiamo portare avanti il dibattito politico e il confronto sui temi, anche quando non la si pensa allo stesso modo», dice Di Maio ai giornalisti. «Le dispiace che non ci sia anche la destra in piazza?», chiede un cronista. «Guardi, io credo che questa piazza sia così bella che mi dispiace che se la siano persa», chiosa Di Maio.

