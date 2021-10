Coronavirus, 2.983 contagiati e 14 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,6% (+0,1% rispetto a ieri)

Sono 12 le persone positive al virus entrate in terapia intensiva nell’ultima giornata. Scendono i ricoveri nell’area non critica: dai 2.445 di ieri ai 2.371 di oggi

Il bollettino del 16 ottobre 2021

I nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 2.983. Il dato viene segnalato dal bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute e si mostra in aumento rispetto a quello riportato dal monitoraggio di ieri, quando i nuovi positivi erano stati 2.732. Sul fronte dei decessi la curva invece appare in discesa: 14 vittime del virus nell’ultima giornata contro le 42 di ieri. Gli attualmente positivi scendono a quota 78.071 (ieri 78.522).

La situazione negli ospedali

Riguardo alla pressione delle strutture sanitarie, il bollettino giornaliero riporta 12 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il dato è in calo rispetto a quello di ieri, quando le persone entrate in rianimazione in un giorno erano state 20. Il totale dei ricoverati in area critica è di 352 (ieri 357). Gli ospedalizzati in area non critica sono invece 2.371, in diminuzione rispetto ai 2.445 del precedente monitoraggio. Gli isolati in casa scendono a quota 75.348 (ieri 75.720).



Tamponi e tasso di positività

I dati sui nuovi positivi arrivano a fronte di 472.535 nuovi tamponi eseguiti. Ieri i test molecolari e antigenici rapidi effettuati erano stati 506.043, un record rispetto ai numeri degli ultimi mesi provocato con tutta probabilità dall’introduzione dell’obbligo di Green pass sui posti di lavoro. Il tasso di positività sale allo 0,6% contro lo 0,5% di ieri, 0,8% di due giorni fa.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

