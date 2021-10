Haiti, un gruppo di missionari americani ostaggio di una banda criminale. Rapiti anche bambini

Circa 15 missionari americani sono stati rapiti ad Haiti da una banda criminale mentre erano in visita in un orfanotrofio. Secondo fonti di sicurezza locale, il rapimento è avvenuto alla periferia a Est di Port-au-Prince e avrebbe coinvolto anche diversi bambini. Da mesi la banda è attiva tra la capitale di Haiti e il confine con la Repubblica Dominicana, dove organizza furti e rapimenti. Al momento non è chiaro se sarebbe stato chiesto un riscatto. I missionari appartengono alla Christian Aid Minister, un’organizzazione religiosa dell’Ohio. Erano di ritorno da una visita a un orfanotrofio che avevano contribuito a costruire.

