Questo è il razzista che ha insultato Dumfries durante Lazio-Inter: la scena in diretta tv esplode sui social – Il video

Se c’è un posto dove non mancano le telecamere, questo è proprio uno stadio di serie A. Ma evidentemente non deve esserci arrivato l’uomo che nel corso di Lazio-Inter ha preso di mira l’interista Denzel Dumfries. Durante la partita le telecamere di Dazn hanno beccato lo pseudotifoso mentre insultava l’olandese facendogli il verso della scimmia. Una scena che è rapidamente rimbalzata su tantissimi profili social e che ora difficilmente potrà passare inosservata per il giudice sportivo, come poi sottolineano in diversi su Twitter taggando l’account della Lega Calcio: «Che dite, lo troviamo questo razzista?».

Leggi anche: