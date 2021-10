Manifestazione annullata a Trieste, Puzzer: «Non venite in piazza, è una trappola. Vogliono sabotare la nostra protesta» – Il video

In un breve video pubblicato sui social Stefano Puzzer, l’ex leader del Coordinamento dei portuali (Clpt) e ora nel direttivo del Coordinamento 15 ottobre, spiega perché la protesta di domani, 22 ottobre, a Trieste è stata annullata. «Stanno venendo centinaia e centinaia di persone qui a Trieste, vogliono venire qui e rovinare l’obiettivo a tutti. Voi, invece, restate a casa, non muovetevi. Questa è una trappola», ha spiegato. «Non voglio mettere a repentaglio la vostra incolumità, c’è qualcuno che non vede l’ora di approfittare di questo per darci la colpa e bloccare poi le prossime manifestazioni. Fidatevi di me, non vi racconto balle», ha concluso.

Foto e video da FACEBOOK

Leggi anche: