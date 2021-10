Annullata la manifestazione di domani a Trieste dei No Green pass. C’era il rischio ormai quasi certo di infiltrazioni Black Bloc

Adesso si teme che la tensione di queste ore sia sfruttata in serata da violenti infiltrati nei gruppi già giunti in città in vista del raduno

La notizia era nell’aria. Da molte ore veniva pressante da più parti l’invito a un rinvio o una cancellazione della manifestazione già da giorni convocata per domani del Movimento contro il Green pass di Trieste. Il motivo, enunciato in varie colorazioni, era sempre lo stesso: rischio concreto di provocazioni. E in effetti si è fatto oggi sempre più forte il tam tam di imminenti arrivi di gruppi di Black Bloc, anche attraverso segnalazioni giunte alle forze dell’ordine triestine. E poco fa sono stati gli stessi organizzatori a comunicare la cancellazione della manifestazione, per la quale erano previste 20 mila persone. Ora si teme che la tensione di queste ore sia sfruttata in serata da violenti infiltrati nei gruppi già giunti a Trieste in vista del raduno. Per i prossimi minuti è attesa una conferenza stampa in piazza Unità d’Italia, durante la quale l’ex leader del sindacato Clpt Stefano Puzzer dovrebbe spiegare ai giornalisti le ragioni del dietrofront.

Foto in copertina di repertorio: ANSA/PAOLO GIOVANNINI

