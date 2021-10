La regina Elisabetta ha trascorso la notte in ospedale: lo rende noto Buckingham Palace

La regina Elisabetta ha trascorso la notte scorsa in ospedale. A renderlo noto è Buckingham Palace, questa sera. Ieri aveva fatto sapere che la sovrana aveva rinunciato a una visita di due giorni in programma in Irlanda del Nord su raccomandazione dei suoi medici. Non è chiaro per quali ragioni la regina sia stata ricoverata, né quali siano attualmente le sue condizioni di salute ma la Corte ha precisato che oggi la regina, 95 anni, è tornata nel castello di Windsor che quindi trascorrerà la notte nella sua residenza alle porte di Londra. Ieri i suoi medici le avevano prescritto «di stare a riposo per qualche giorno». Secondo quanto riferito da una portavoce del palazzo reale, la regina sarebbe stata ricoverata per alcune ore a partire dal pomeriggio a scopo precauzionale, per essere sottoposta a imprecisate «indagini (mediche) preliminari» dopo che inizialmente i dottori di corte le avevano prescritto qualche giorno di riposo. Le dimissioni per Sua maestà sono arrivate durante la giornata di oggi. «A seguito del consiglio medico di riposare per alcuni giorni – recita la breve dichiarazione diffusa stasera dalla portavoce ai media – la Regina è entrata in ospedale mercoledì pomeriggio per sottoporsi a indagini preliminari. Poi è tornata al Castello di Windsor oggi all’ora di pranzo e resta in buono spirito».

