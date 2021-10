Royal family, disposto un periodo di «riposo» per la regina: annullata la visita in Irlanda del Nord

Anche per l’instancabile regina Elisabetta II, sul trono del Regno Unito e dei reami del Commonwealth dal 1952, è arrivato il momento di prendere una pausa dagli impegni monarchici. Sua maestà è stata costretta ad annullare una visita di due giorni in Irlanda del Nord dopo che i medici le hanno prescritto «di stare a riposo per qualche giorno». La notizia è stata diffusa direttamente da Buckingham Palace, in un comunicato ripreso da tutti i media britannici: «La regina – si legge nella nota – ha accettato a malincuore il consiglio dei medici. È di buon umore e dispiaciuta di non poter visitare l’Irlanda del Nord». A quanto rivelano più fonti alle testate inglesi, si tratterebbe semplicemente di un riposo precauzionale: le ultime due settimane sono state molto impegnative per Elisabetta II, nota per avere sempre un’agenda fitta di appuntamenti pubblici. All’età di 95 anni, la regina è rimasta vedova del suo consorte, Filippo di Edimburgo, lo scorso 9 aprile: il principe si è spento all’età di 99 anni.

