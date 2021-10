Tragedia sul set del film “Rust”, Alec Baldwin spara e uccide una donna. L’arma doveva essere caricata a salve

L’attore Alec Baldwin ha sparato con la pistola di scena che ha ucciso la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, e ferito il regista, Joel Souza, sul set del film western ‘Rust’, girato in New Mexico. Le indagini sono in corso

Una donna è morta per un colpo d’arma da fuoco sul set del nuovo film di Alec Baldwin “Rust”. Un uomo invece è rimasto gravemente ferito in quello che è stato definito un incidente sul set del film girato al Bonanza Creek Ranch a Santa Fe nel New Mexico. A quanto pare le due persone sono state colpite da una pistola o un fucile che doveva invece essere caricato a salve. Tmz scrive che a premere il grilletto è stato proprio l’attore, che è anche produttore della pellicola. Anche Afp conferma che a sparare è stato Baldwin. Secondo il sito la vittima è la direttrice della fotografia del film Halina Hutchins, 42 anni. Il ferito, secondo Vanity Fair, è il regista del film Joel Souza. L’ufficio dello sceriffo di Santa Fe ha confermato la notizia. Baldwin è stato descritto come «sconvolto e in lacrime» dopo la tragedia.

HOLLYWOOD : Un mort et un blessé sur le tournage d’un western dans le Nouveau-Mexique, aux États-Unis, après un tir d’arme à feu supposée factice déclenché par l’acteur Alec #Baldwin. La directrice de la photographie est morte, le réalisateur du film “Rust” blessé (police). pic.twitter.com/3ebMbMBUdb

— Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 22, 2021

Hutchins è stata trasportata in elicottero all’ospedale dell’Università del New Mexico ad Albuquerque, dove è deceduta. Souza, 48 anni, è invece ricoverato al Christus St. Vincent Regional Medical Center di Santa Fe. L’ufficio dello sceriffo della contea ha confermato in una dichiarazione ufficiale che Hutchis e Souza sono stati colpiti da un’arma da fuoco utilizzata da Baldwin. Il dipartimento non ha arrestato nessuno e non ha formato per ora nessuna accusa nei confronti dell’attore. Gli investigatori stanno interrogando i testimoni e l’incidente rimane sotto indagine, secondo l’ufficio dello sceriffo.

Alec Baldwin: l’incidente con l’arma di scena sul set del film “Rust”

«Abbiamo saputo questa sera che uno dei nostri membri, Halyna Hutchins, direttore della fotografia di una produzione chiamata “Rust” nel New Mexico, è morto per le ferite riportate sul set”, ha detto John Lindley, il presidente dell’International Cinematographers Guild, in una dichiarazione firmata insieme alla direttrice esecutiva Rebecca Rhine. «I dettagli non sono chiari in questo momento, ma stiamo lavorando per saperne di più e collaboriamo all’indagine su questo tragico evento. Questa è una perdita terribile e piangiamo la scomparsa di un membro della nostra famiglia».

Hutchins si è laureata all’American Film Institute nel 2015 e ha lavorato a diversi cortometraggi prima di girare “Archenemy”, un lungometraggio del 2020 con Joe Manganiello. È stata nominata “rising star” da American Cinematographer nel 2019. Souza è lo sceneggiatore e il regista del film, interpretato anche da Frances Fisher, Jensen Ackles , Brady Noon e Travis Fimmel. Nella pellicola Baldwin, che è anche co-produttore del film, interpreta il fuorilegge Rust che è impegnato a far evadere dalla prigione il nipote di 13 anni condannato per omicidio colposo.

