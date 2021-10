No Green pass, Montesano ai manifestanti di Roma: «Il futuro è una nuova forza politica che ci rappresenti» – Il video

«Siamo insieme per parlare di libertà appellandoci a tutti i partiti nuovi che stanno nascendo e che non sono rappresentati in Parlamento. Forse il futuro è creare una nuova forza che ci rappresenti». Enrico Montesano parla davanti ai manifestanti No Green pass di Roma riuniti al Circo Massimo per protestare contro l’obbligo di Carta verde. L’attore da sempre schierato a favore dell’ideologia No vax e No Green pass, si è poi rivolto alle forze dell’ordine: «Ringrazio la polizia che ci sta proteggendo al di là di questo perimetro ma non voglio fare un elogio: a Trieste sono state usate maniere troppo forti» ha detto.

