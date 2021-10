I No Green pass tornano in piazza a Roma: due manifestazioni nel pomeriggio con Montesano e Cunial

A due settimane dalla manifestazione No Green pass sfociata nel violento assalto alla sede nazionale della Cgil, i contrari alla certificazione verde scendono nuovamente in piazza a Roma. Per questo pomeriggio sono previste due manifestazioni distinte, e complessivamente la Questura si attende la partecipazione di mille persone. Un sit-in è organizzato dal movimento “Liberi cittadini” nell’area del Circo Massimo, mentre l’altro ritrovo è previsto in piazza Ugo La Malfa. A quest’ultima protesta dovrebbero esser presenti l’attore Enrico Montesano e la deputata Sara Cunial del Gruppo Misto, ex M5s e nota per le sue posizioni No vax, e già protagonista nei giorni scorsi dell’occupazione degli uffici della Regione Lazio assieme al consigliere regionale Davide Barillari, finita per mancanza di ristoro. Intanto a Trieste, dopo l’alta tensione registrata nelle scorse due settimane, nella serata di ieri si è sciolto anche il presidio in piazza Unità d’Italia e la grande manifestazione No Green pass prevista per ieri, 22 ottobre, è stata poi annullata a causa di possibili infiltrazioni di violenti.

Foto in copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI

