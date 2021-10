Iran, ex generale dei Pasdaran schiaffeggiato durante la cerimonia di insediamento come governatore – Il video

Uno schiaffo in pieno volto durante la cerimonia di insediamento. L’ex generale dei Pasdaran Abedin Khorram, appena nominato governatore della provincia dell’Azerbaijan Orientale, nel nord-ovest dell’Iran, è stato colpito in viso da una persona mentre era su palco. L’episodio è avvenuto alla presenza del pubblico arrivato per la cerimonia e del ministro dell’Interno di Teheran, Ahmad Vahidi. Il video è stato diffuso dall’agenzia statale Irna ed è diventato virale sui social media. Nelle immagini si vede l’aggressore – riguardo al quale, per ora, si sa solo che è un dipendente di un’unità dei Pasdaran – dirigersi in tutta calma verso il neo governatore per poi colpirlo. I due vengono poi separati da alcuni presenti e l’aggressore viene allontanato dalla sicurezza. La procura locale ha aperto un’inchiesta, ma il movente del gesto non è stato ancora chiarito. Secondo alcune fonti citate dall’Irna, all’origine potrebbero esserci «motivi personali».

