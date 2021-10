Quel tale Richard Gere che per Giorgia Meloni: «cerca visibilità» col caso Open Arms: i meme migliori

Richard Gere è uno degli attori più noti di Hollywood. Classe 1949, dagli anni ’70 a oggi ha recitato in American Gigolò, Pretty Woman, The Jackal e Hachiko. Ha alle spalle un Golden Globe vinto nel 2003 per Chicago e un David di Donatello del 1979 come miglior attore straniero per I giorni del cielo. Noto per il suo attivismo politico, ha lavorato a diverse campagne per la lotta all’Aids e per l’indipendenza del Tibet. Ora al suo già lungo curriculum può aggiungere un altro prestigioso ruolo: protagonista di meme su Twitter Italia. Tutto è cominciato da una frase di Giorgia Meloni che il 24 ottobre ha commentato sui social la convocazione di Richard Gere come testimone al processo Open Arms in cui è coinvolto Matteo Salvini: «Ma quanto può essere credibile una Nazione nella quale si consente a un attore in cerca di visibilità di testimoniare contro un ex Ministro della Repubblica deridendo le nostre Istituzioni?».

La frase che i vigili memer hanno trasformato in immagini è proprio quella che accusa l’attore di avere bisogno di visibilità. Non è stato difficile trovare spunti. Si parte da un Richard Gere che si presenta come Meloni: «I’m Richard, I’m buddhist, I’m a father, I’m american». Si passa dai dubbi dei cinefili: «Mio marito, appassionato di film, mi ha chiesto: “Salvini lo conoscono, ma Richard Gere chi è?». Da segnalare anche i remake dei film più noti dell’attore. Il volto di Meloni compare sulla locandina di Pretty Woman o tra le braccia di Richard Gere in una scena di Ufficiale e gentiluomo. Non male anche la finta pagina di Wikipedia, in cui la biografia dell’attore si conclude con questa frase: «Successivamente Gere ottiene la fama internazionale nel 2021 grazie al processo Open Arms, dove ha testimoniato contro Salvini».

INSTAGRAM | Meme creato da @Thebennyzzz

FACEBOOK | Meme creato da Pensieri Fulminati

TWITTER | Meme di @balda1969

TWITTER | Meme creato da @micatwitto

Leggi anche: