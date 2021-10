I nonni di Eitan tornano in tribunale, sfuma l’ultimo saluto al nipote: «Dopo la sentenza, la zia Aya se l’è tenuto»

La famiglia Peleg si è rivolta ancora una volta al tribunale di Tel Aviv per denunciare il mancato rispetto dell’accordo con i Biran sui giorni di affido temporaneo del piccolo Eitan. Il giorno dopo la sentenza del tribunale della famiglia israeliano che ha stabilito l’affidamento alla zia Aya Biran, i nonni materni, già indagati dalla procura di Pavia per il rapimento del bambino, si sono lamentati con il tribunale perché la zia Aya non avrebbe portato il bambino da loro come previsto dal patto del mese scorso. All’inizio dello scontro in tribunale a Tel Aviv, infatti, le due famiglie si erano accordate temporaneamente per ospitare Eitan per tre giorni ciascuno, in attesa della sentenza. L’avvocato di Shmuel Peleg, il nonno di Eitan, ha detto che «ieri Aya Biran avrebbe dovuto consegnare Eitan alla casa di suo nonno Shmuel, così come era stato concordato fra parti e convalidato dal Tribunale e la sua decisione di impedire alla famiglia Peleg di vedere il nipote Eitan è la dimostrazione totale di tutto quanto su cui la famiglia Peleg metteva in guardia e temeva». Il legale, a nome della famiglia materna, contesta la sentenza del Tribunale, ritenuta «una convalida ufficiale che può impedire alla famiglia di sua madre, la famiglia Peleg, di essere parte della vita» del bambino. I nonni materni del bambino puntano il dito contro la zia paterna che, secondo quanto riferito dal loro legale, «da un lato sventola convenzioni e leggi, Aya calpesta brutalmente l’accordo da lei firmato, ed impedisce alla famiglia Peleg di trascorrere momenti di grazia con il loro amato nipote».

