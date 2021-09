Caso Eitan, parte l’udienza a Tel Aviv sull’affidamento: in aula il primo faccia a faccia tra la zia e il nonno che lo ha rapito

È iniziato questa mattina a Tel Aviv il dibattimento per decidere se Eitan, unico sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone, potrà tornare dalla sua tutrice legale, la zia paterna Aya Biran Nirko. «Voglio vedere Eitan a casa», afferma la donna, presente in aula insieme al marito Or. Alle ore 8 italiane i giudici si sono riuniti in aula per iniziare a porte chiuse la sessione. «Sono fiducioso nel sistema giudiziario israeliano come in quello italiano», ha detto lo zio paterno Or a Qn . «All’inizio», ha proseguito il parente, «Eitan credeva di essere in vacanza, ma adesso capisce che le cose non vanno bene. Ci aspettiamo che i giudici facciano il loro lavoro, che si concentrino sulla convenzione dell’Aja e facciano rapidamente. Ogni minuto che il bimbo è nella mani di questa famiglia è in pericolo». Il riferimento di Or è ai nonni e zii materni, i Peleg, che hanno incontrato i loro avvocati per decidere quale strategia adottare in aula. Proprio a questi parenti sono rivolte alcune dichiarazioni di Or, che parla delle dichiarazioni rilasciate dalla nonna del piccolo, Ester Peleg, che si era lamentata di non aver potuto vedere il nipote in Italia. «Ha deciso lei di vederlo ogni 40 giorni dopo la tragedia», spiega Or, «poteva fare come Shmuel (il nonno materno, ndr) che veniva tre volte a settimana. E lui ha fatto ricorso per avere la tutela del bambino», ha continuato l’uomo al quotidiano. Le parole di Or smuovono i delicati rapporti tra i due rami familiari. E arriva pronta la risposta di uno zio materno, Guy Peleg, che difende la posizione dei suoi parenti. «Ho saputo dell’atterraggio di Eitan in Israele due ore prima», ammette lo stesso Guy, «ma non si dica che è stato rapito, qui Eitan è a casa e felice».

