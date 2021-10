«Voi la malattia, noi la cura», al corteo contro il G20 striscioni anti-brevetti sui vaccini. Per la questura poche adesioni – Il video

Decine di bacchette rullano sui tamburi che hanno aperto il corteo di protesta contro il G20 di oggi, 29 ottobre, in largo Ostiense a Roma e che arriverà fino in piazza Bocca della Verità. Un migliaio di persone, meno delle 5 mila previste come ha confermato la Questura, si sono radunate sotto la Piramide al grido di «Stop brevetti, vaccino è diritto globale». E ancora: «No profit on Pandemic». Sono questi gli slogan seguiti dagli striscioni di alcuni manifestanti con le scritte: «Voi la malattia, noi la cura». In piazza bandiere di Rifondazione comunista, Cobas, No Tav, e Flc Cgil. Ma ci sono anche i militanti del movimento Antifascista, e gli operai della Gkn che marciano sotto la scritta «Insorgiamo». «Voi il G20, noi il futuro» è la scritta in testa a uno spezzone del corteo formato principalmente da studenti. In fondo alcuni manifestanti hanno acceso torce e fumogeni.

Leggi anche: