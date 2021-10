Il Metaverso spiegato facile da Khaby Lame. É lui il testimonial di Zuckerberg (sognando Dragon Ball)

La promozione della nuova creatura firmata Mark Zuckerberg, il Metaverso, è la star italiana Khaby Lame che nello spot video, pubblicato nella pagina Facebook ufficiale Meta, sembra interpretare il protagonista Goku di Dragon Ball, balzando da una parte all’altra del mondo con estrema facilità. «No one makes jumping around the metaverse look easier than Khaby Lame» riporta il post Facebook, ma ancora è presto per capire quanto sarà realmente facile interagire con la “nuova realtà”.

Nella pagina Facebook Meta troviamo anche altri video, come quello degli occhiali di una nota marca che sarebbero compatibili con il progetto. Attenzione! Risulta pubblicato il 10 settembre, ben prima dell’annuncio ufficiale! Come mai?

Ebbene, la pagina non è stata creata di recente. Spiegandola semplice, anche se non come Khaby Lame, la pagina era stata creata con il nome “Company” nel gennaio 2020 e successivamente modificata e unita ad altre, fino ad arrivare al nome definitivo con l’ultimo edit del 28 ottobre 2021.

