La regina Elisabetta sull’onda di Greta parla ai leader di Cop26: «È tempo di agire: andate oltre la politica spicciola» – Il video

Vestita di verde chiaro, in un video registrato lo scorso venerdì al castello di Windsor, la regina Elisabetta ha inviato un messaggio ai leader presenti a Glasgow per l’inizio della Cop26. Non è più, ha detto, «il tempo delle parole, ma il tempo dell’azione» per fermare la minaccia del cambiamento climatico. La 95enne – che non ha potuto essere fisicamente presente alla conferenza poiché i medici le hanno disposto un periodo di riposo – ha sollecitato premier e capi di Stato a «elevarsi oltre la politica spicciola – e dar prova di qualità da – veri statisti». La sovrana ha sottolineato che, nonostante «nessuno viva per sempre – è importante pensare – ai figli e ai nipoti». Elisabetta II ha concluso con un auspicio affinché ci sia collaborazione tra i Paesi del mondo: «La storia ci ha mostrato che quando le Nazioni si uniscono in una causa comune ogni speranza è permessa. Lavorando fianco a fianco, abbiamo la capacità di risolvere i problemi più insormontabili e di trionfare sulle più grandi avversità».

