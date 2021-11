Calcio, Ballardini verso l’esonero, il Genoa punta su Shevchenko. Aperta la trattativa con l’ex stella del Milan

In ballo per l’ex calciatore del Milan ci sarebbe un contratto di due anni con opzione per il terzo. La trattativa è aperta, il club vuole chiudere. La firma potrebbe non essere lontana

È finito 2-2 il match tra Empoli e Genoa giocato al Castellani nell’anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A. Ma nonostante il pareggio non possa considerarsi risultato negativo, il futuro del tecnico del Genoa Davide Ballardini è sempre più incerto. L’allenatore è ormai in bilico e già da qualche tempo il Genoa sta pensando di sostituirlo. Stando a quanto si apprende, per la prossima panchina i vertici stanno trattando con un nome di prestigio, del calibro di Andriy Shevchenko, ex stella della Serie A. A quanto pare la trattativa è già sul tavolo e ben avviata. Non a caso Sheva è libero dopo l’esperienza da allenatore dell’Ucraina che si è conclusa la scorsa estate dopo cinque anni di contratto. In ballo per l’ex calciatore del Milan ci sarebbe – per ora – un contratto di due anni con opzione per il terzo. I giochi sono aperti ma il club sembra intenzionato a trovare un accordo a tutti costi. La firma potrebbe non essere lontana.

