Speranza: «Terza dose dal 1 dicembre per gli over 40». In arrivo novità per il Green pass di guariti e contagiati – Il video

Il governo accelera sulla terza dose di vaccino anti-Covid. E dal 1 dicembre tutti gli over 40 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi potranno prenotare il terzo richiamo della vaccinoprofilassi contro il virus. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il question time in corso alla Camera dei deputati. Quanto alla durata della validità del Green pass, il ministro ha anticipato alcune possibili modifiche. Per i guariti, la validità è di 6 guariti. Un periodo che potrebbe allungarsi, alla luce delle evidenze scientifiche emerse finora, secondo cui: «il rischio di reinfezione è basso se l’esposizione alla variante si verifica entro 3-6 mesi dalla diagnosi iniziale». Novità in vista anche per chi possiede il certificato verde e risulta positivo. Speranza ha ricordato che comunque oggi chi viene contagiato è tenuto a rispettare l’isolamento, per cui non ha modo di usare il proprio Green pass. Il ministro ipotizza la strada della revoca: «Con una doppia opzione: la segnalazione del medico o il tampone positivo, i cui dati convergono su piattaforma regionale»

Foto in copertina: ANSA/GIUSEPPE LAM

Leggi anche: