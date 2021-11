Nuovi sospetti sul caso del Psg femminile: minacce di morte ad altre giocatrici prima dell’agguato. Diallo resta in carcere

Si aggiungono altri tasselli nell’inchiesta legata all’aggressione ai danni di Kheira Hamraoui, giocatrice di 31 anni del Paris Saint Germain, che è stata presa a sprangate da un gruppo di uomini mascherati lo scorso giovedì 4 novembre a Parigi. Nei giorni precedenti all’arresto della compagna di squadra Aminiata Diallo, 26 anni, accusata di essere la mandante dell’aggressione, un’altra donna con precedenti penali, che era in contatto telefonico con la stessa Diallo, è stata fermata dalla polizia. Secondo il quotidiano francese Le Parisien, il fermo della giocatrice è stato ulteriormente prolungato, nonostante la giocatrice continui a negare ogni responsabilità. Dall’inchiesta, secondo quanto riportato da Radio Montecarlo, emerge che Kheira Hamraoui potrebbe non essere l’unica giocatrice ad essere stata presa di mira. Altre giocatrici infatti nei giorni scorsi avrebbero ricevuto minacce di morte.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, Kheira Hamraoui è stata aggredita mentre era di ritorno in macchina da una cena organizzata dal Paris Saint Germain e con lei erano presenti la stessa Diallo e altre due compagne di squadra, quando un gruppo di uomini mascherati hanno interrotto il tragitto, tirando Hamraoiu fuori dalla macchina e prendendola a colpi di spranga sulle gambe. Dopo l’aggressione la giocatrice è stata portata in ospedale, dove le sono stati applicati dei punti di sutura alle gambe e alle mani. Secondo gli inquirenti, Diallo avrebbe commissionato l’agguato spinta dalla rivalità con la veterana compagna di squadra, con la quale contendeva anche una maglia in Nazionale.

