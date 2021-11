I numeri in chiaro della settimana. Sebastiani: «Bolzano verso la zona gialla. I No vax? Si paghino le cure» – Il video

«Siamo in una fase di espansione della pandemia, da dieci giorni assistiamo a un’accelerazione della crescita». A parlare a Open è il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani. I dati di oggi, 12 novembre, parlano di 8.516 nuovi contagi da Covid e 68 morti. Le regioni più colpite da questa ondata sono «Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Marche». Quella che, adesso, rischia di più il passaggio in zona gialla, se il trend dovesse essere questo (quindi negativo), «tra 10-14 giorni è Bolzano» dove preoccupano soprattutto «i flussi in entrata da Slovenia e Austria». «Con la stagione fredda – continua Sebastiani – stiamo più tempo nei luoghi chiusi dove il virus circola più velocemente». «Contribuiscono alla crescita dei contagi in Italia anche l’avvio della scuola – con la fascia 0-12 non vaccinata e quella 12-19 con il solo 55 per cento di copertura vaccinale – ma anche la riduzione dello smart working e gli assembramenti di massa».

Due settimane fa il valore medio degli ingressi in terapia intensiva «era di 25, questa settimana di 37. Quindi il 50 per cento in più rispetto a 14 giorni fa». Stesso discorso per i decessi: «Si è passati da 39 a 55, quindi circa il 25 per cento di aumento in appena 14 giorni». Sui No vax e sui No Green pass, che in queste settimane sono scesi in piazza non rispettando le regole, dice: «Non dicano che è tutta una montatura, non si può dire che il vaccino non sia efficace. Ognuno è libero di non farsi vaccinare ma deve mantenere le protezioni e non deve contribuire all’aumento della circolazione del virus. Non vaccinandosi fanno correre rischi agli altri, non solo a se stessi». Lockdown per i non vaccinati? «Più che questo, direi che, se una persona non vuole farsi vaccinare e si ammala di Covid, allora le spese del ricovero dovrebbe pagarle di tasca propria. Così ritengo che in molti cambierebbero subito idea».

