Quella volta che Galeazzi partecipò con Maradona alla festa per lo scudetto del Napoli – I video

La vita professionale di Giampiero Galeazzi, scomparso oggi all’età di 75 anni, è stata segnata da decine di incontri memorabili. Indimenticabili quelli con Maradona, tra cui spicca la festa per lo Scudetto del Napoli del 1987, quando il cronista intervistò il Pibe de Oro, che a sua volta gli strappò il microfono dalle mani e iniziò a fare domande a tutti i suoi compagni di squadra, gioiosi per lo storico tricolore partenopeo. Celebre anche l’intervista al numero 10 argentino in compagnia del calciatore tedesco Karl-Heinz Rummenigge prima del big match tra Inter e Napoli nel novembre del 1985.

Immagine di copertina tratta dal profilo Facebook di I Am Naples

