Addio a Giampiero Galeazzi: le sue telecronache da brivido – I video

Il mondo dello sport e l’Italia intero piangono Giampiero Galeazzi, storico telecronista sportivo, conduttore televisivo, giornalista ed ex campione di canottaggio, scomparso a Roma oggi dopo una lunga malattia. Volto popolarissimo da decenni, le sue telecronache sono indimenticabili e impareggiabili, entrate a buon diritto nella storia del Paese. Tra tutte, quelle dell’amato canottaggio con i trionfi olimpici dei fratelli Abbagnale, che alle olimpiadi di Seoul ’88 portarono a casa l’oro nella specialità “due con”. Un’altra telecronaca storica di Bisteccone Galeazzi è senza dubbio quella di Sidney 2000, nel quattro di coppia, con la vittoria del team italiano di Antonio Rossi e Beniamino Bonomi che anche in quel caso portano a casa l’oro per la 1000 metri K2 uomini.

