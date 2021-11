Don Nicola De Blasio: il direttore della Caritas di Benevento arrestato per pedopornografia

Don Nicola De Blasio, direttore della Caritas di Benevento, è stato arrestato oggi in un’operazione di contrasto alla pedopornografia online diretta dalla procura di Torino. Con il prete sono stati arrestati anche un tecnico informatico 37enne residente in Piemonte e il creatore di un canale a pagamento che, sfruttando una nota piattaforma di messaggistica, diffondeva il materiale. Nell’ambito dell’operazione chiamata Meet Up sono stati sequestrati migliaia di file dai contenuti definiti raccapriccianti dagli inquirenti. In alcuni casi ritraevano vere e proprie violenze sessuali in danno di bambini in tenera età. Per entrare nel canale bisognava pagare l’iscrizione. Il creatore è un ragazzo che all’epoca dei fatti era minorenne. Nell’operazione risultano attualmente 26 indagati e perquisiti. L’attività investigativa è stata diretta dalla procura di Torino e coordinata dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni – Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online.

