Cop26, terza (e forse ultima) bozza di accordo sul clima: la trattativa su soldi ed emissioni si allunga al 2022

Chiusura posticipata per divergenze di intenti, ma con un giorno di ritardo è arrivata la terza e probabilmente ultima bozza che dovrebbe mettere finalmente d’accordo gli Stati partecipanti al vertice sul clima della Cop26 di Glasgow. Il documento diffuso stamani, 13 novembre, «dà il benvenuto al lancio di un programma di lavoro complessivo di 2 anni Glasgow – Sharm el-Sheikh (la sede della Cop27 dell’anno prossimo, ndr) sull’obiettivo globale dell’adattamento». I lavori cominceranno alla fine della Cop26. E sono sette i documenti ufficiali sui negoziati in corso pubblicati sul sito del vertice: finanza per il clima, il mercato del carbonio (articolo 6 dell’Accordo di Parigi) e le politiche di adattamento al cambiamento climatico, i temi principali.

Il grande nodo riguarda i soldi: in ballo ci sono infatti 100 miliardi di dollari l’anno per sei anni (dal 2020 al 2025) promessi ai Paesi in via di sviluppo. E anche se Boris Johnson e Mario Draghi – che hanno organizzato la conferenza -, avevano detto che «i soldi ci sono, vanno spesi bene e subito», forse solo nel 2023 verrà completata l’erogazione dei primi 100 miliardi (tre anni di ritardo rispetto agli Accordi di Parigi). I Grandi promettono di versare i restanti 500 entro il 2025, ma 120 nazioni a rischio (piccole isole, Paesi africani e del Sudest asiatico) non si fidano più e chiedono impegni vincolanti, come spiegato da la Repubblica.

Il nodo sul mercato del carbonio

L’altro punto di rottura riguarda il mercato del carbonio e la modalità per compensare le emissioni, per esempio con la creazione (o addirittura l’acquisto) di foreste. C’è il rischio di dati gonfiati dei singoli Paesi. Altri invece, come Brasile e Cina, non offrono la trasparenza necessaria. La proposta del Regno Unito parla di «accelerare l’eliminazione graduale delle centrali a carbone senza abbattimento di emissioni e dei sussidi inefficienti per i combustibili fossili».

“Loss and damage facility”

Alla conferenza la Cina ha proposto la creazione del “Loss and damage facility”, attraverso cui finanziare gli interventi per contenere i danni causati dal climate change. Una «tassa morale» per chi sinora ha inquinato di più. Ma gli Usa, e «l’Ue che dovrebbe dare l’esempio», commenta Luca Bergamaschi del think tank Ecco, «si sono opposte», anche per paura di enormi risarcimenti.

L’assemblea finale

Alle 11 ora italiana è prevista una assemblea plenaria informale: il presidente della Cop26 Alok Sharma illustrerà le bozze e ascolterà le osservazioni degli Stati. Nel pomeriggio dovrebbe esserci la plenaria formale, per votare i documenti e chiudere la conferenza.

