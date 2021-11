Terza dose per tutte le età in Campania, fuga in avanti di De Luca: «Chi vuole può farla subito»

Niente limiti d’età o di categoria, ma vaccinazioni aperte a tutti. È questo l’annuncio arrivato oggi, 16 novembre, dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a proposito della terza dose di farmaco anti Covid. «Per le terze dosi – spiega la Regione Campania – ci si può rivolgere direttamente ai centri vaccinali senza alcuna prenotazione. Resta la priorità assoluta delle dosi booster per il personale sanitario, quello delle Rsa e del personale scolastico. Ma ogni cittadino che voglia, può essere immediatamente vaccinato», ha detto De Luca al termine di una riunione convocata con i dirigenti delle Asl e delle Aziende Ospedaliere. Due giorni fa la notizia di un nuovo decreto varato dal Governo per rendere obbligatoria anche la terza dose per gli operatori sanitari, in attesa di una possibile revisione delle regole sul Green pass. In particolare chi lavora negli ospedali e nelle Rsa.

