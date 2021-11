«Covid-19 trojan del Nwo»: gli striscioni No vax sul ponte di Corso Francia a Roma

Gli striscioni, grandi un metro per tre, sono stati notati da una pattuglia del commissariato Villa Glori. Sono stati rimossi

«Covid-19 Trojan del Nwo»: questa è la frase comparsa su tre grandi striscioni affissi nella notte sul ponte della Tangenziale di Corso Francia a Roma. Gli striscioni, grandi un metro per tre, sono stati notati da una pattuglia del commissariato Villa Glori. Sono stati rimossi. Un trojan, o più propriamente “trojan horse“, è un tipo di malware chiamato “Cavallo di Troia” perché nasconde il suo funzionamento all’interno di un altro programma. Quando l’utente lo attiva o lo esegue, mette al lavoro anche il trojan. Oggi con il termine ci si riferisce ad un malware ad accesso remoto che potrebbe causare la perdita dell’utenza nel proprio pc. NWO invece è l’acronimo di New World Order, “Nuovo Ordine Mondiale”. Si tratta di una teoria del complotto secondo la quale un gruppo oligarchico si adopererebbe per il controllo di ogni paese del mondo al fine di ottenere il controllo del pianeta.

Foto da: Il Tempo

Leggi anche: