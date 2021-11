In Veneto quasi 1.500 nuovi contagi in 24 ore. Ancora in aumento i ricoveri

Continua a crescere la curva di contagi in Veneto, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati quasi 1.500 nuovi casi. Secondo il bollettino regionale, i contagi sono stati 1.435, 157 in più rispetto a ieri 16 novembre quando i nuovi casi sono stati 1.278. Il tasso di positività nella regione ora è all’1,68 per cento, sulla base di 85.207 tamponi, di cui 21.472 molecolari e 63.735 rapidi. Sono 7 le vittime di Covid nell’ultimo giorno, che portano il totale dei decessi a 11.888. L’aggravarsi della situazione pandemica riguarda anche gli attuali positivi, cresciuti in un giorno di 708 casi per un totale di 17.648. In aumento i ricoveri nei reparti ordinari, cresciuti di 24 unità per un totale di 349. In lieve calo invece le terapie intensive, che si liberano di tre posti letto per un totale di 62 pazienti ancora ricoverati.

