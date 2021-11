Covid, quasi duemila contagi e 13 morti oggi in Veneto. Ed è corsa alla terza dose

Nelle ultime 24 sono 1.928 i contagi scoperti con i tamponi in Veneto. Quasi duemila contagiati per un dato che non si registrava dai giorni caldi della terza ondata del virus. Il Veneto è ad un passo dal raggiungere la quota del mezzo milione di casi totali dall’inizio dell’epidemia: 499.540. E ci sono anche 13 vittime in più rispetto a ieri. Il totale dei morti sale dall’inizio della pandemia sale così a 11.905. Mentre regge il sistema ospedaliero; i pazienti Covid ricoverati nelle aree mediche sono 356 (-1), 69 (+5) quelli nelle terapie intensive. Ma in compenso l’annuncio dell’apertura alle terze dosi del vaccino anti-Covid per gli over 40 ha visto un boom di prenotazioni in poche ore. Alle ore 18 di ieri erano già 69.861 le prenotazioni effettuate in poche ore, ma nello spazio di pochissimo tempo, a mezzanotte, il dato è schizzato a 106.015.

