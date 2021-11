In Veneto oltre 2 mila nuovi contagi in un giorno e 8 vittime. Balzo degli attualmente positivi: 1.203 in più da ieri

I contagi in Veneto superano quota 2 mila con 2.066 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono 8 le vittime da ieri, per un totale nella sola regione di 11.930. Secondo il bollettino regionale di oggi 25 novembre, gli attualmente positivi sono 25.028, con un balzo di 1.203 rispetto al giorno prima. Crescono anche i ricoveri, con 449 posti letto occupati nei reparti Covid, 18 in più rispetto a ieri, e 85 in terapia intensiva, con un aumento di 7 unità.

