Covid, impennata di contagi in Veneto: 1.278 casi in un giorno. Aumentano anche i ricoveri

Impennata dei contagi da Coronavirus in Veneto. Nelle ultime 24 ore la Regione ha registrato 1.278 nuovi casi (ieri erano stati 712), con il bilancio complessivo delle infezioni che tocca quota 493.291. Stando al bollettino regionale pubblicato nella mattina di oggi, 16 novembre, sono cinque i decessi in un giorno (11.881 da inizio pandemia). Guardando agli altri dati si vede come tutti i principali indicatori siano in crescita: gli attuali positivi sono 16.945 (+564), mentre negli ospedali si contano 325 ricoveri in area non critica (+8) e 65 (+1) nelle terapie intensive. Il Veneto è una delle Regioni che rischiano di andare in zona gialla a partire dal prossimo 29 novembre, assieme a Liguria e Valle d’Aosta, mentre Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Bolzano potrebbero passare di fascia già nella settimana precedente.

Leggi anche: