Il corteo No Green pass senza permessi oggi a Milano: «Saremo una moltitudine»

L’appuntamento dovrebbe essere quello delle scorse settimane: piazza Fontana alle ore 17. Poi si vedrà, ma quello che è sicuro è che anche oggi a Milano si svolgerà una manifestazione dei No Green pass. Anche se nessuno ha chiesto i permessi in Questura. Il Corriere della Sera di Milano scrive che nelle chat su Telegram si parla di oggi come di una giornata decisiva: «Sarà dirimente per il futuro delle proteste». Dopo sabato scorso l’intenzione è quella di tornare a «casa», in centro, in piazza Fontana, mentre alcuni suggeriscono lo snodo strategico di Loreto. «Chiediamo a tutti i coraggiosi di essere presenti questo sabato in piazza in maniera massiccia», dicono: «Dobbiamo essere una moltitudine: il corteo lo decideranno come sempre i numeri».

Intanto sulla sua pagina Facebook il segretario generale di Confcommercio Milano Marco Barbieri va all’attacco:« Ci troviamo di fronte a un ennesimo sabato che a Milano si preannuncia difficile per le manifestazioni No vax. Confidiamo nella responsabilità di chi scenderà per strada di rispettare le regole. Che poi significa rispettare la vita dei cittadini e delle imprese. Domani, se dovesse prevalere la logica di cortei non autorizzati, il danno per il commercio – stimato dal nostro Ufficio studi – sarà di 4,2 milioni di euro. Un danno che, avvicinandosi sempre più il Natale, si alza progressivamente».

