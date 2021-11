Tennis, Zverev trionfa alle Atp Finals di Torino: battuto Medvedev 6-4 6-4

È ancora Alexander Zverev il maestro dei maestri del 2021. Il tennista tedesco – già campione olimpico a Tokyo 2020 e numero 3 del mondo – ha battuto il numero due del mondo, il russo Daniil Medvedev, nella finale delle Atp Finals di Torino, il torneo giocato a fine stagione dagli 8 giocatori più vincenti dell’anno. Zverev, che vince il torneo per la seconda volta dopo 3 anni, si è imposto in un’ora e un quarto sul cemento del Palasport torinese, portando a casa il trofeo in due set, con il punteggio di 6-4 6-4. Prima di battere Medvedev, Zverev aveva superato in semi Novak Djokovic, attualmente al numero uno del ranking mondiale. Delle 6 finali giocate nel corso del 2021, il tennista tedesco le ha vinte tutte.

Immagine di copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

